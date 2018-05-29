Мэрия Уфы заплатит застройщику «Стройинвесту» 170 млн рублей убытка
Сегодня, 17:16ОбществоЗиля Аскерова
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Арбитражный суд Башкирии встал в сторону строительной компании “Стройинвест”. Согласно решению суда, администрация Уфы обязана выплатить 170 млн рублей убытка, сообщает “Ъ-Уфа”.
В эту сумму включено 82 млн рублей убытка в виде реального ущерба и 87,63 млн рублей в виде упущенной выгоды, а также 120 тысяч рублей, потраченные на экспертизу. Суд также расторг договор развития застроенной территории, ограниченной улицами Гоголя, Пушкина, Маркса, Валиди (напротив Башгосуниверситета), между застройщиком и мэрией.
Ранее “Стройинвест” требовал от мэрии 2 млрд рублей вместо 170 млн рублей. Сумма снизилась в десять раз после проведения экспертизы.
Напомним, “Стройинвест” перекупила у компании “Башантэк” Александра Баутского право развития квартала с ветхим жильем.
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