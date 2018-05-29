Мэрия Уфы заплатит застройщику «Стройинвесту» 170 млн рублей убытка

В эту сумму включено 82 млн рублей убытка в виде реального ущерба и 87,63 млн рублей в виде упущенной выгоды, а также 120 тысяч рублей, потраченные на экспертизу. Суд также расторг договор развития застроенной территории, ограниченной улицами Гоголя, Пушкина, Маркса, Валиди (напротив Башгосуниверситета), между застройщиком и мэрией.