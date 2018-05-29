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Мэрия Уфы заплатит застройщику «Стройинвесту» 170 млн рублей убытка
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Мэрия Уфы заплатит застройщику «Стройинвесту» 170 млн рублей убытка

Сегодня, 17:16ОбществоЗиля Аскерова
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