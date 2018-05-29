Доход главы Ространснадзора составил 5,5 миллионов рублей за 2017 год

Как сообщает издание rns.online, в собственности у чиновника имеется гараж, машино-место и автомобиль Toyota Lexus, а в пользовании – квартира общей площадью 146,8 квадратных метра. Жена Басарыгина за прошлый год заработала около 500 тысяч рублей.