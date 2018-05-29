Доход главы Ространснадзора составил 5,5 миллионов рублей за 2017 год
Сегодня, 16:26Общество
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Бывший губернатор Пермского края, руководитель Ространснадзора Виктор Басарыгин согласно налоговой декларации за прошлый год заработал 5,55 миллионов рублей.
Как сообщает издание rns.online, в собственности у чиновника имеется гараж, машино-место и автомобиль Toyota Lexus, а в пользовании – квартира общей площадью 146,8 квадратных метра. Жена Басарыгина за прошлый год заработала около 500 тысяч рублей.
За 2016 год доход чиновника составил 4,5 миллиона рублей. Басарыгин был главой Пермского края с мая 2012 года по февраль 2017 года.
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