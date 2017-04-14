В Башкирии сократилось количество безработных

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Количество вакантных мест возросло.
В Башкирии количество безработных сократилось с 23,6 тысяч до 22,7 тысяч человек, сообщают в службе занятости населения. На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет 1,13%.
Источник: Служба занятости РБ
В службе занятости также отмечают, что в регионе возросло количество предлагаемых работодателями вакантных мест с 32,4 до 41 тыс.
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