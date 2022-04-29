В Уфе подрядчиком строительства улицы Рыленко за 1,1 миллиарда стал «Башкиравтодор»

Также ранее стало известно, что на ремонт старого Бельского моста выделят свыше 4 миллиардов рублей. Об ужасающем состоянии одной из городских достопримечательностей активно начали говорить в январе этого года. Тогда в городской мэрии показали фотографии «внутренностей» моста, сообщив, что он изношен на 60%. О том, каким был старый Бельский мост и что раньше располагалось на его месте, Mkset рассказывал здесь.