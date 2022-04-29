В Уфе концентрация изопропилбензола и этилбензола в воздухе была превышена в 3-5 раз

Превышения ПДК вредных веществ были зафиксированы 26 и 27 апреля на разных пунктах наблюдения и в разное время, сообщает Башгидрометцентр.

Жители Уфы два дня подряд вдыхали вредные вещества. Как сообщают специалисты Башгидрометцентра, во вторник, 26 апреля, на улице Ульяновых и Гафури было зафиксировано превышение изопропилбензола — 3,7 ПДК и 5,4 ПДК соответственно, кроме того, на данных улицах был повышен и уровень этилбензола — 3 и 3,5 ПДК. Кроме того, пункт наблюдения на улице Гафури зафиксировал превышение допустимой концентрации хлорбензола на 1,8. Также в этот день, на проспекте Октября в час дня и в семь вечера концентрация пыли в воздухе составила 1,9 ПДК и 1,2 ПДК соответственно. Далее, на следующий день, 27 апреля, пункт наблюдения, расположенный на улице Свободы, зафиксировал превышение хлорида водорода в 1,1 раза.

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