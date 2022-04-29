В ТПП РФ состоялся форум «Интеллектуальная собственность XXI век»

А председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова рассказала, что наблюдающийся в последнее время рост количества споров по вопросам интеллектуальных прав можно рассматривать как хороший показатель, поскольку это связано с ростом доверия к судебной системе. Одновременно с этим она подчеркнула, что нередко рассматриваемые споры связаны с вбросом исков правообладателями о взыскании компенсации на небольшие суммы. Делается это, по словам Новоселовой, для того, чтобы данные дела рассматривались по упрощенной процедуре, и в нынешнем году региональные суды сообщают о таких вбросах - по семьсот исков одновременно.