В Стерлитамаке запустили новейшую систему очистки воды

Такое оборудование в республике установлено впервые. Как известно, подобная установка работает на водозаборе юго-запада Москвы, где за сутки она очищает 275 тысяч кубометров воды. В Стерлитамаке же данным способом очищается 60 тысяч кубометров в сутки. Система работает в автоматизированном режиме, обслуживающий персонал для неё не предусмотрен.