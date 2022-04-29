В Стерлитамаке запустили новейшую систему очистки воды

В апреле в городе Стерлитамаке в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» введён в эксплуатацию объект «Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на станции III подъёма (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника „Берхомут“ для города Стерлитамака)».
Этот объект позволит очистить воду от мутности и различных примесей, а также гарантировано удалить бактерии и вирусы. Напомним, к реализации проекта приступили в 2020 году. Общий объём капитальных вложений составил 447,1 млн рублей.
Уникальность оборудования в том, что оно очищает воду не за счёт химии, а за счёт мембран. Стоит отметить, что мониторинг качества питьевой воды производится ежедневно на напорных водопроводах перед подачей в распределительную сеть.
Новейшую систему очистки привезли из Нидерландов. Поступающая вода изначально проходит через современные сетчатые фильтры, которые задерживают загрязнения крупной фракции, такие, как песок и окалина. После этого вода подаётся в мембраны, где и происходит окончательная очистка.
Такое оборудование в республике установлено впервые. Как известно, подобная установка работает на водозаборе юго-запада Москвы, где за сутки она очищает 275 тысяч кубометров воды. В Стерлитамаке же данным способом очищается 60 тысяч кубометров в сутки. Система работает в автоматизированном режиме, обслуживающий персонал для неё не предусмотрен.
— Важно, что в республике решаются экологические вопросы — это одна из главных задач жизнедеятельности каждого города, посёлка, деревни. Итоги работы нацпроектов — тому подтверждение. Благодаря вводу новой станции водоподготовки в эксплуатацию более 200 тысяч жителей центральной и западной части Стерлитамака теперь обеспечены очищенной водой, — сообщает и. о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев.