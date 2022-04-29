В Башкирии в сутки на одного беженца из Украины планируют тратить 1450 рублей

В Башкирии в сутки на одного беженца из Украины планируют тратить 1450 рублей
В Башкирии в сутки на одного беженца из Украины планируют тратить 1450 рублей
Вчера, 09:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
В сутки на одного беженца из Украины власти планируют тратить 1450 рублей, из которых большая часть пойдёт на временное пребывание переселенца, сообщается в проекте постановления.

На сайте Госкомитета РБ по ЧС появился проект постановления об утверждении порядка временного размещения беженцев из Украины.

Так, согласно документу, в сутки на одного вынужденного переселенца власти намерены выделять из регионального бюджета по 1450 рублей, из которых львиная доля — 1 тысяча рублей — пойдёт на временное пребывание. На питание заложено 450 рублей в сутки, на сухой паёк — 120 рублей, а на воду — 60 рублей из расчета три литра в сутки на одного человека.

Кроме того, в проекте постановления прописывается, что организация питания, коммунально-бытовых услуг, транспортное и информационное обеспечение ложится на плечи руководителя организации, на базе которой был создан пункт временного размещения.

Напомним, что в конце марта в Башкирию прибыли 300 детей-беженцев, а 21 апреля в Уфу прибыли еще 17 беженцев из Украины. Как сообщил один из прибывших корреспонденту Mkset, на момент приезда в Уфу он не знал, куда их привезут и где разместят. Ещё 306 вынужденных переселенцев, из которых 69 детей, прибыли 27 апреля. На вокзале их встретил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Отметим, что беженцев из Украины в регионе ждут ещё с марта месяца. Тогда сообщалось, что Башкирия примет у себя 1867 переселенцев, однако их прибытие было отложено на неопределённый срок.

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