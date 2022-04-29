В Башкирии обнаружили медведя-каннибала

В Башкирии обнаружили медведя-каннибала
В Башкирии обнаружили медведя-каннибала
Вчера, 11:25ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Медведь-каннибал съел своего сородича и еще несколько раз возвращался на место с обглоданными останками. Об этом сообщили сотрудники заповедника «Шульган-Таш».

В Башкирии на территории заповедника «Шульган-Таш» сотрудники обнаружили останки медведя, с которым расправился его же сородич. По словам работников, среди косолапых такое встречается крайне редко. Госинспекторы сняли жуткую находку на видео и рассказали, что буквально в 30-40 метрах от обглоданных останков расположена берлога того самого медведя-каннибала.

Рядом с растерзанным медведем было много следов его сородича, и, судя по всему, на это место он возвращался не один раз. Об этом за кадром на видео рассказал госинспектор Анис Дильмухаметов.

Ранее в национальном парке «Башкирия» из спячки вышел самый первый медведь. Его засняли туристы рядом с Юмагузинским водохранилищем.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы