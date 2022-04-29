Уроженец Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Чекмагушского района республики Айнур Раянов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Реканс Ямалеев.
Сообщается, что Раянов был выпускником БАГСУ, а в 2014 году отправился на службу по контракту. Получил звание командира взвода обеспечения зенитного ракетного дивизиона.
Глава администрации, в свою очередь, выразил свои соболезнования родным и близким погибшего — его матери, жене и детям. Отметив при этом, открытость и жизнерадостность Айнура Раянова, его патриотизм и любовь к семье.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации на территории Украины не стало ефрейтора Фадиса Аллаярова. Траурная панихида по прошла 23 апреля в его родном селе Тулубаево.