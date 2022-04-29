«Школа инструктора» начала работу в башкирском селе Месягутово

«Школа инструктора» начала работу в башкирском селе Месягутово
«Школа инструктора» начала работу в башкирском селе Месягутово
Вчера, 18:02ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Инструкторы будут работать в районном летнем лагере — слёте «Школа лидера».

В Доме пионеров и школьников с. Месягутово состоялась первая встреча лидеров-активистов РДШ Дуванского района, в рамках проекта «Школа инструктора». Целью мероприятия, которое осуществляется благодаря нацпроекту Образование, является популяризация деятельности Российского движения школьников, создание и развитие системы «Наставничества» в детско-юношеской среде, стимулирование интереса подрастающего поколения к решению актуальных проблем местного сообщества, дальнейшего развития и поддержки детского общественного движения района, выявление и развитие творческого потенциала и лидерских качеств подрастающего поколения.

Мероприятие включало в себя проведение лекции «Инструкторское мастерство» и мастер-классов; проведение игр на развитие организаторских компетенций; квиз «Пионер-значит первый», в честь 100-летия Всесоюзной пионерской организации».

Ребята уехали довольные, ведь много эмоций получили от встречи со старыми друзьями, новых знакомств, полезных тренингов, танцев и душевного орлятского круга. Инструкторы будут работать в районном летнем лагере — слёте «Школа лидера».

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