РЭО: Регионы УФО, СФО и ДФО стали лидерами ГЧП в сфере обращения с ТКО

Отмечается, что ряд сделок в области государственно-частного партнерства (ГЧП) заключается при финансировании Российского экологического оператора (РЭО).
По подсчетам специалистов РЭО, благодаря концессии 1 руб. инвестиций приносит 1,65 руб. налогов в бюджеты. Отмечается, что строительство объектов, необходимых по федеральному проекту, дополнительно создаст около 50 тысяч рабочих мест.
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, ранее многие субъекты РФ заключили кредитные договоры, в которых прописан плавающий процент, привязанный к ключевой ставке. Поскольку сейчас ставка стала выше, а в тарифах это не отражено, возникли риски для инвесторов, добавил он.
«В свою очередь механизм рефинансирования возможно применить при использовании средств от размещения облигаций. Когда мы финансируем проект, замещая банковское финансирование, мы сокращаем риски его вступления в критическую фазу. Это возможность рефинансирования ранее выданного кредита для оптимизации тарифных последствий и недопущения риска для реализации проекта», — отметил глава РЭО.
По словам генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василия Тихонова, регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов всегда были заинтересованы в прогрессивных формах ГЧП, а также в предпринимательской инициативе.
«Сегодня много квалифицированных бизнес-игроков, которые не боятся брать на себя ответственность, которую неизбежно накладывает заключение концессионных соглашений. Например „Корпорация СТС“, занимающая лидирующие позиции по работе с концессиями этого макрорегиона», — отметил Тихонов.