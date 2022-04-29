Преподаватель ГИТИСа оценила таланты школьников Башкирии на всероссийском конкурсе

МТС сообщает о подведении итогов предварительных онлайн-прослушиваний на актерский факультет ГИТИСа, которые прошли для абитуриентов из Поволжья 26–27 апреля в рамках проекта «Поколение М». Во второй тур испытаний приглашены сразу 16 человек из ПФО.

В этом году творческий проект МТС объединил около 200 абитуриентов из республик и регионов Поволжья. Башкортостан представляли школьники из Уфы, Туймазов и Белебея. Третий год подряд можно пробовать проходить кастинг в онлайн-формате. Конкурсанты читали Чехова, Пушкина, Маяковского, Островского, Блока, исполняли стихи и песни собственного сочинения. Екатерина Георгиевна Николаева, старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа, давала в рамках прослушиваний индивидуальные консультации каждому участнику по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства. Наиболее благоприятное впечатление произвели сразу 16 человек. Им зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. — Стихотворение «Собаке Качалова» Сергея Есенина меня очень тронуло и поэтому я решил его взять. Еще приготовил стихотворение Мустая Карима «Не русский я, но россиянин», ведь это наш великий башкирский писатель. А завершить выступление решил песней моей талантливой землячки Земфиры. Безусловно это очень полезный опыт, и я благодарен МТС и педагогу ГИТИСа за такую возможность, — рассказал участник онлайн-прослушиваний Тимур Газизов. — Абитуриенты со всего Поволжья получили непростой, но интересный опыт, а лучшие прошли сразу на второй тур на актерский факультет. В числе победителей прошлых сезонов у нас уже были школьники из Мелеуза, Белорецка, Уфы и других городов. Хочу пожелать всем ребятам, у которых сейчас что-то не получилось — не отчаиваться. Участвуйте в онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который выступает базой для прохождения первого тура творческих испытаний. Если вам от 15 до 18 лет, снимите на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении, а запись загрузите до 31 мая на сайт проекта. Автору лучшей работы будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк. В прошлом году одним из лучших участников проекта стал молодой житель Мелеуза — Данил Федоров. По результатам прослушивания молодому человеку засчитали экстерном прохождение сразу двух отборочных туров на актерский факультет ГИТИСа. Кроме того, это далеко не первый социально-творческий проект от МТС, реализуемый на территории Башкортостана. В рамках «Поколения М» школьников из Башкортостана приглашали принять участие в создании энциклопедии будущего, а также помогали юным модельерам попасть на главные подиумы страны. Кроме того, юные художницы из Башкирии стали победительницами конкурса «Авангардист Поколения М» в Москве. Добавим, что проект «Поколение М» объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. На сегодняшний день в ГИТИСе, крупнейшем театральном вузе Европы, обучаются более 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа.

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