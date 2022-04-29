Мордовские биопрепараты применяют уже в 11 регионах России

Биопрепараты, произведенные в мордовском центре нанотехнологий и наноматериалов Фонда инфраструктурных и образовательных программ, применяют на сегодняшний день уже в 11 российских регионах.

Продукция центра доказала, что весьма эффективна в защите растений и способна повышать урожайность основных сельскохозяйственных культур, сообщает сайт newsnn.ru. В прошлом году испытания провели на полях в шести регионах страны. Урожайность ячменя, пшеницы и кукурузы на зерно продемонстрировала рост на 12 – 20 процентов, а сои – на 26. В текущем году специалисты планируют испытать новые биопрепараты для подсолнечника и свеклы, а также иных сельскохозяйственных культур. Основная роль в эффективности вышедших на рынок биопрепаратов отведена входящим в их состав специальным бактериям. Они негативно воздействуют на возбудителей заболеваний растений. При этом полезным микроорганизмам свойственно воздействовать на иммунитет растений за счет опосредованного оздоровления ризосферы, и это в целом позитивно отражается на структуре урожая. По словам руководителя направления «Биотехнологии» Мордовского наноцентра Дениса Киселева, выведенные на рынок биопрепараты показали как свою эффективность, так и серьезную экономическую выгоду. «Сельхозпроизводители могут зарабатывать дополнительно в среднем 5,5 тысячи рублей с одного гектара по сравнению с участками, обрабатываемыми традиционными методами, - пояснил эксперт. - В этом году мы значительно расширим географию присутствия наших биопрепаратов. На сегодняшний день мы работаем с 11 регионами Европейской России: это шесть регионов Поволжья, Воронежская и Липецкая области, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика». По информации российского Минсельхоза, объем экспорта продукции отечественного агропромышленного комплекса (АПК) по итогам минувшего года достиг отметки в 36,8 миллиарда долларов, или 69,3 миллиона тонн. Речь идет в данном случае об абсолютном рекорде, уточнили специалисты профильного ведомства. Прогнозы экспертов на ближайшие девять лет свидетельствуют о том, что этот показатель превысит 47 миллиардов. Именно по этой причине инвестиции в перспективные современные биотехнологии, обеспечивающие повышение производительности АПК России, в ближайшие несколько лет будут особенно актуальными.

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