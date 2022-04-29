Минеева назвала гранты хорошей поддержкой для отрасли общественного питания

На официальном сайте мэра Москвы сказано, что в городе одобрили первые заявки предпринимателей на гранты, которые можно использовать для открытия точек быстрого питания.

Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева рассказала, почему поддержать нужно именно данную отрасль, пишет vostokmedia.com. В Москве в сфере быстрого питания функционируют 8800 предприятий, а это 836 000 посадочных мест. Там работают 250 000 человек. Отрасль общественного питания в мегаполисе необходимо поддержать в период действия санкций. Гранты позволят развивать стартапы - их, как правило, запускает активная молодёжь. Именно начинающим предпринимателям нужна грантовая поддержка, пояснила уполномоченный по защите прав бизнесменов Москвы. Так, гранты на общую сумму 11 миллионов рублей выделили на открытие семи новых заведений. Речь идет о кофейнях, пекарнях, бургерных и прочих точках общепита. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что по решению градоначальника на развитие российских сетей общепита потратят один миллиард рублей. На сумму грантов влияет площадь заведения: на одну точку максимальная сумма поддержки составит пять миллионов рублей. Бизнесу в случае необходимости помогут правильно оформить заявку, сказано на официальном сайте главы города. Добавим, что предприниматели могут выслать документацию на электронную почту grant-food@mbm.ru. Эксперты проверят бумаги на соответствие требованиям и свяжутся с заявителем. Самые подробные сведения о помощи в подготовке заявки выложены на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы». Претендентами на грант могут быть юридические лица и частные предприниматели, которые открыли точку быстрого питания с 16 марта 2022 года. Заведение должно работать в среднеценовом сегменте. Обязательное условие участия в программе - создание дополнительных рабочих мест. Отметим, что заявки принимают в электронном виде на сервисе Московского инновационного кластера i.moscow до 30 июня текущего года. Их можно подать по причине открытия сразу ряда заведений. К примеру, сеть «Теремок» получит грант на два новых ресторана быстрого питания. Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров сообщил о планах компании направить дополнительные заявки, чтобы открыть еще шесть-семь заведений в скором времени. В целом уже можно говорить об открытии 15 - 20 ресторанов. Для этого программу должны продлить до начала 2023 года. За два-три года сеть «Теремок» готова расшириться, запустив 200 - 300 ресторанов по всей Российской Федерации. Программу помощи бизнесу, открывшему точку быстрого питания, утвердило правительство Москвы 16 марта 2022 года.

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