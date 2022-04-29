Газпромбанк Автолизинг предлагает кроссоверы Chery и EXEED на эксклюзивных условиях

Газпромбанк Автолизинг предлагает кроссоверы Chery и EXEED на эксклюзивных условиях
Газпромбанк Автолизинг предлагает кроссоверы Chery и EXEED на эксклюзивных условиях
Вчера, 13:03Общество
Газпромбанк Автолизинг объявляет о действии специального предложения по лизингу автомобилей марок Chery и EXEED. Юридические лица и предприниматели могут приобрести их с максимальной выгодой до 21%.

Дополнительную экономию при эксплуатации кроссоверов обеспечит скидка на топливо по программе лояльности для клиентов Газпромбанк Автолизинга.

Марка Chery и премиальный бренд EXEED являются одними из лидеров по динамике продаж на российском рынке. По итогам 2021 года производитель входит в Топ-15 бестселлеров, реализовав 37 118 автомобилей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Линейка Chery представлена в России компактным Tiggo 4, а также среднеразмерными Tiggo 7 Pro и семейством Tiggo 8, а премиальный бренд EXEED – роскошными LX, TXL и VX.

Газпромбанк Автолизинг предлагает эксклюзивные условия по приобретению автомобилей обеих марок. Так, яркий «умный» городской 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro, доступный по рекомендованной розничной цене 3 219 900 руб., за счет суммарной скидки от производителя и лизинговой компании в размере до 21% можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия – всего 33 728 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% (для Chery минимальный первый взнос составляет 5% от стоимости предмета лизинга) и оформить договор сроком на 5 лет.

Для флагманского EXEED VX (4 879 900 руб.) с премиальным оснащением при схожих параметрах финансирования ежемесячный платеж составит 57 011 руб. Максимальная возможная совместная скидка в этом случае достигает 17%.

Дополнительного преимущества при эксплуатации кроссоверов Chery и EXEED можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 9% в зависимости от выбранного типа топлива.

Оформить заявку на лизинг Chery и EXEED, подобрав индивидуальные условия финансирования (минимальный аванс, минимальный ежемесячный платеж или минимальная переплата), можно по телефону +7 (800) 302-97-85.

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