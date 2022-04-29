Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя

Расчёт экологического вклада на примере жизненного цикла автомобиля

Период использования — 15 лет

При производстве одного автомобиля, согласно Ecoinvent, в атмосферу в среднем выбрасывается 5 тонн парниковых газов.

По статистике продаж, на Авито среднее время первичного пользования автомобилем составляет 10 лет.

При сценарии, где человек покупает следующий новый автомобиль через 10 лет, в атмосферу выделяется еще 5 тонн выбросов парниковых газов на его производство.

То есть за 15 (10 + 5) лет покупки и владения авто при таком сценарии потребления будет произведено суммарно: 5 + 2,5 = 7,5 тонн выбросов парниковых газов.

При сценарии ре-потребления, где через 10 лет другой человек покупает этот автомобиль и использует его ещё 5 лет, дополнительный выброс на производство нового авто не происходит. Таким образом, за 15 лет для производства по-прежнему выделяется 5 тонн парниковых газов.

Таким образом, разница между двумя сценариями потребления и есть экологический вклад, а экономия СО2 составляет 7,5 — 5 = 2,5 тонн выбросов парниковых газов.