Запретить нельзя продавать: что будет с покупкой алкоголя в Башкирии на майские

В различных социальных сетях, мессенджерах, а также сайтах сообщается о планируемом запрете на продажу алкоголя в период майских праздников – с 30 апреля по 10 мая. Объявления об ограничении продажи можно встретить на магазинах сети «Красное и Белое», в связи с чем продавцы просят покупать заранее напитки на праздники.

Между тем, в госкомитете по торговле республики информацию опровергли, поскольку никаких нормативных документов на это нет. Кроме того, ведомству пока ничего неизвестно о подобных ограничительных мерах сетей. Соответственно, никакого права на это они не имеют. В пресс-службе главы региона нам пояснили, что ни о каких запретах речи пока не идет.

Тем не менее, в пресс-службе Роспотребнадзора России рекомендовали гражданм воздержаться на период самоизоляции от возлияний спиртного, поскольку алкоголь снижает способность организма бороться с инфекциями, в том числе с COVID-19.

Ранее, напомним, мы писали о том, что в связи ограничениями продажи алкоголя в апреле, а также в другие периоды времени (сабантуи, 1 сентября, Последний звонок) – в Башкирии стали чаще покупать крепкий алкоголь.

Напомним, что ранее, 1 апреля своим указом глава Башкирии Радий Хабиров запретил продажу алкоголя в определенное время суток — в период с 18.00 до 10.00 утра. Этой мерой глава региона решил повлиять на улучшение криминогенной обстановки в республике в период полной самоизоляции.

Однако уже спустя 2 дня, 3 апреля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал внушение руководителям регионов за то, что «запрещать продавать алкоголь на время самоизоляции не рекомендуется». По мнению министра, мера по ограничению продажи алкоголя может повлиять на «серьезный рост социального напряжения».