Фото: pixabay.com
В Москве за сутки число зараженных COVID-19 выросло до 4,6 тысяч
29 апреля, 17:55Общество
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В Москве со вчерашнего дня выявлено 480 зараженных коронавирусом человек, таким образом общее число пациентов составило 4610.
Как пишет RT, число выздоравливающих пациентов также растет.
В среднем за сутки поправляются порядка 300 человек.
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