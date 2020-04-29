В Госдуме прокомментировали выход Подмосковья на плато по числу инфицированных

По словам депутата, статистика губернатора основана на экспертных мнениях. Несколько дней подряд количество инфицированных увеличивается на 5-7%. Важно разграничивать людей с легкой стадией коронавируса, тяжелобольных и выздоровевших. При расширении тестирования увеличится выявляемость. Тумусов выразил надежду, что Россия уже приблизилась к плато, и во второй половине мая будет снижаться количество новых случаев заражения. Об этом пишет russian.rt.com.