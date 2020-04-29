В Госдуме прокомментировали выход Подмосковья на плато по числу инфицированных
29 апреля, 21:49ОбществоФото: minsvyaz.ru
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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов высказался по поводу недавнего заявления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о том, что Московская область достигла плато по числу заражений COVID-19.
По словам депутата, статистика губернатора основана на экспертных мнениях. Несколько дней подряд количество инфицированных увеличивается на 5-7%. Важно разграничивать людей с легкой стадией коронавируса, тяжелобольных и выздоровевших. При расширении тестирования увеличится выявляемость. Тумусов выразил надежду, что Россия уже приблизилась к плато, и во второй половине мая будет снижаться количество новых случаев заражения. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее губернатор Московской области заявил, что регион достиг плато по количеству заражений COVID-19: рост составляет 5-7% в сутки.
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