В городе Березники Пермского края от COVID-19 вылечился первый пациент
29 апреля, 14:15ОбществоФото: flickr.com
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Из краевой больницы имени Вагнера в городе Березники Пермской области был выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса.
В стационаре остаются ещё шесть человек с таким же диагнозом, сообщает properm.ru.
Отмечается, что среди заболевших - один ребенок в возрасте полутора лет.
Под медицинским наблюдением пока остаются 189 жителей города Березники, а также девять жителей Александровского района области.
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