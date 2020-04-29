В Европе раскрыли неожиданные результаты вскрытия умерших c COVID-19
29 апреля, 18:19ОбществоФото: pixabay.com
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Исследования ученых из Германии, Италии и Швейцарии, проводивших посмертные вскрытия заболевших коронавирусом, показали неожиданные результаты. Оказалось, что все умершие имели серьезные проблемы со здоровьем.
В институте судмедэкспертизы при клинике Габмурга было проведено вскрытие 65 тел, сообщает infox.ru 29 апреля.
В результате выяснилось, что у 46 пациентов были заболевания легких, у 10 - онкологические болезни, ещё у 10 - диабет или ожирение, у 16 - старческое слабоумие и у 28 - прочие тяжелые заболевания.
В результате ученые сделали вывод, что страх перед COVID-19 в сильной степени преувеличен и некоторые ограничения не имеют достаточных оснований.
Из отчета Минздрава Италии о 1738 скончавшихся пациентах следует, что все они, помимо коронавируса, болели другой серьезной болезнью.
Патологоанатом из швейцарской Университетской клиники в Базеле выявил схожую клиническую картину у 20 умерших пациентов с COVID-19.
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