В Европе раскрыли неожиданные результаты вскрытия умерших c COVID-19

В институте судмедэкспертизы при клинике Габмурга было проведено вскрытие 65 тел, сообщает infox.ru 29 апреля.

В результате выяснилось, что у 46 пациентов были заболевания легких, у 10 - онкологические болезни, ещё у 10 - диабет или ожирение, у 16 - старческое слабоумие и у 28 - прочие тяжелые заболевания.

В результате ученые сделали вывод, что страх перед COVID-19 в сильной степени преувеличен и некоторые ограничения не имеют достаточных оснований.

Из отчета Минздрава Италии о 1738 скончавшихся пациентах следует, что все они, помимо коронавируса, болели другой серьезной болезнью.