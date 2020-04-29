В Башкирии спасли застрявшую из-за паводка 47-летнюю женщину

По информации УГЗ, это произошло на территории Кооперативной поляны, где за прошедшие сутки сильно ухудшилась ситуация с паводком – территория подтопления увеличилась и вода заполонила еще три участка.

На одной из этих участков и оказалась пострадавшая, женщину эвакуировали на лодке с Заречной улицы. Глубина на ее участке оказалась порядка одного метра. Застрявшая жительница не пострадала и в настоящий момент находится у родственниковю