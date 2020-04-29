В Башкирии спасли застрявшую из-за паводка 47-летнюю женщину
29 апреля, 14:28ОбществоАлия ФатхиеваФото: ugz_ufa.ru
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Подробности спасения жительницы Уфы сообщили в Управлении по гражданской защите.
По информации УГЗ, это произошло на территории Кооперативной поляны, где за прошедшие сутки сильно ухудшилась ситуация с паводком – территория подтопления увеличилась и вода заполонила еще три участка.
На одной из этих участков и оказалась пострадавшая, женщину эвакуировали на лодке с Заречной улицы. Глубина на ее участке оказалась порядка одного метра. Застрявшая жительница не пострадала и в настоящий момент находится у родственниковю
По данным спасателей, 29 апреля наблюдается рост уровней рек: Белая (+ 3 см), Уфа (+ 14 см).
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