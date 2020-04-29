В Башкирии попросили выплачивать долги в связи с завершением отопительного сезона

В пресс-службе компании сообщили, что в республике начали завершение отопительного сезона. Соответствующие распоряжение уже подписан в Агидели, Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке, Нетекамске, Благовещенске, Сибае.

В «БашРТС» сообщили, что после отключения отопления планируют начать ремонт теплового оборудования и сетей. В связи с этим представители компании попросили жителей республики своевременно оплатить предоставленные по отоплению услуги.