В Башкирии попросили выплачивать долги в связи с завершением отопительного сезона
29 апреля, 15:50ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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О том, что скоро отключат отопление сообщили в «БашРТС».
В пресс-службе компании сообщили, что в республике начали завершение отопительного сезона. Соответствующие распоряжение уже подписан в Агидели, Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке, Нетекамске, Благовещенске, Сибае.
В «БашРТС» сообщили, что после отключения отопления планируют начать ремонт теплового оборудования и сетей. В связи с этим представители компании попросили жителей республики своевременно оплатить предоставленные по отоплению услуги.
Сроки подачи отопления, в пресс-службе так и не назвали.
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