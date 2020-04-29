В Башкирии объявили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
29 апреля, 13:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ребенок пропал в Уфе сегодня, 29 апреля.
О пропаже 12-летнего Никиты Домогацкого сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
По информации поисковиков, он ушел из дома сегодня, 28 апреля в неизвестном направлении и исчез. Поиски помимо волонтеров также ведет полиция, близкие и неравнодушные.
Приметы: рост 157 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, темно-карие глаза.
Был одет в синюю ветровку с надписью «Газпром», черную футболку поло со светлой полосой, синие джинсы.
Всю информацию просят сообщать по телефону 89373116606.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей