Подробности расследования жестокого убийства несовершеннолетней девушки из Белокатайского района, которое было совершено 14 лет назад, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

31-летнего уроженца Баймакского района Башкирии обвиняют сразу в нескольких тяжких статьях - п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. 2 «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней потерпевшей).

Как выяснили следователи отдела, занимающего расследованиями прошлых лет, в октябре 2066 года в одном из сел Белокатайского района после посещения сельской дискотеки пропала 15-летняя девушка. 6 дней спустя ее тело с синяками и травмами нашли в овраге родного села.

Несмотря на тщательный осмотр места происшествия, изучения всех следов, экспертиз, допросов местных жителей и людей из соседних сел, виновного найти так и не удалось. Годы шли.

Но в 2019 году выяснилось, что у одного из осужденных за серию краж нашли тот же биологический материал, который был оставлен убийцей на месте преступления. Нашли его в Экспертно-криминалистическом центре МВД республики при геномной регистрации мужчины.

Тогда следователи повторно подняли уголовное дело, изучили материалы, вновь допросили местных жителей, проверили алиби осужденного на тот момент преступления, назначили новые, более современные экспертные исследования. В конце концов, в ходе допроса, мужчина сознался в содеянном.

Он признался, что в один из вечеров в октябре 2006 года, когда ему было еще 17 лет, напал на 15-летнюю девушку, которая шла домой. Парень на нее набросился, изнасиловал и убил ее. После случившегося он покинул Белокатайский район, нигде подолгу не останавливался, долгое время вел бродяжнический образ жизни.