Трамп рассказал о причинах большого количества случаев COVID-19

По словам Трампа, другие государства сильно уступают США в тестировании, из-за чего выявляют меньше случаев заражения, пишет газета “Известия” 29 апреля.

Ранее, 21 апреля, американский президент сообщил о завершающей стадии разработки теста на коронавирус. По его словам, разработка “произведет революцию”.