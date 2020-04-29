Трамп рассказал о причинах большого количества случаев COVID-19
29 апреля, 17:10ОбществоФото: pixabay.com
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Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте объяснил большое количество зараженных коронавирусом в США. По его словам, так вышло из-за того, что американские тест-системы лучшие в мире.
По словам Трампа, другие государства сильно уступают США в тестировании, из-за чего выявляют меньше случаев заражения, пишет газета “Известия” 29 апреля.
Ранее, 21 апреля, американский президент сообщил о завершающей стадии разработки теста на коронавирус. По его словам, разработка “произведет революцию”.
По состоянию на 29 апреля, в США диагностировано более миллиона случаев заболевания коронавирусом, погибли 59 тысяч человек, выздоровели 142 тысячи.
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