Опубликованы новые данные по пациентам клиники в Коммунарке в Москве

Как сообщает газета “Известия” 29 апреля, за сутки в больницу поступили 24 пациента. Некоторые из них отправлены на лечение в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Пневмония диагностирована у 550 пациентов, коронавирус подтвержден у 372 человек. На кислороде содержатся: вне ОРИТ 158 больных, внутри ОРИТ - 55 человек. 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.