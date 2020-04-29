Опубликованы новые данные по пациентам клиники в Коммунарке в Москве
29 апреля, 17:17ОбществоФото: flickr.com
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Главврач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook опубликовал новые данные по пациентам. Всего, по его словам, в клинике лечатся 550 человек.
Как сообщает газета “Известия” 29 апреля, за сутки в больницу поступили 24 пациента. Некоторые из них отправлены на лечение в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Пневмония диагностирована у 550 пациентов, коронавирус подтвержден у 372 человек. На кислороде содержатся: вне ОРИТ 158 больных, внутри ОРИТ - 55 человек. 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Главврач добавил, что 33 пациента реанимационного отделения старше 65 лет. 20 пациентов находятся в возрасте от 41 до 60 лет, еще два человека младше 40 лет.
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