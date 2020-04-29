Госдума хочет предложить с помощью ипотечных вкладов начать копить на жилье

Напомним, подобная система сейчас уже действует в Краснодарском крае и в Башкирии, помогая в реализации национального проекта «Жилье». По новой инициативе такая практика может распространиться и на всю Россию.

О механимзме работы системы в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса доходы населения падают, у многих не хватает средств на первоначальный взнос по ипотеке, без которого получить жилищный заем невозможно. По мнению Анатолия Аксакова, выходом из этой ситуации может стать возможность копить средства с помощью ипотечных вкладов.

— Очень важно дать возможность накапливать средства. Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заемщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года, — пояснил парламентарий.

Государство при этом может доначислять определенную сумму на ипотечные вклады граждан. Анатолий Аксаков пояснил, что в Башкирии и Краснодарском крае местные бюджеты уже доначисляют средства на жилищные вклады. По мнению депутата, такие доначисления необходимо освободить от обложения подоходным налогом. Анатолий Аксаков намерен обсудить инициативу с представителями Центробанка и Минфина. В случае одобрения идеи, законопроект будет внесен в Госдуму.