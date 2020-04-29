Глава Башкирии заявил о продолжении онлайн-обучения после пандемии
Глава Башкирии Радий Хабиров на форуме заявил об этом вчера, 28 марта, на форуме «Мир после коноравируса».
По словам главы региона, дети начнут ходить в школу после пандемии, а онлайн-обучение сохранится в сфере дополнительного образование. По словам Хабирова, в планах правительства и дальше развивать эту деятельность.
Причину такого решения руководитель региона объяснил тем, что в Башкирии много отдаленных сельских пунктов, где нет ни школ, ни училищ, ни домов культуры.
«На мой взгляд, такой формат будет очень эффективен и даст хорошие возможности для всестороннего развития наших детей. Дистанционный формат будет востребован в сфере дополнительного образования региона», — заявил он.
По словам Хабирова, в настоящий момент в республике дистанционно обучаются 380 тысяч детей, это позволяет наращивать возможности образования в таком формате, узнавать, что волнует детей и преподавателей, усилить материально-техническую базу.