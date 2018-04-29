В Башкирии после развода с мужем пропала молодая женщина

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Ее ищут полиция, родственники и волонтеры.
В Башкирии пропала без вести 32-летняя Луиза Аралбаева. Об этом сообщили в соцсетях волонтеры.
Женщина проживает в Ишимбайском районе. Она ушла из дома в деревне Новоаптиково 22 апреля, и больше ничего о ней не было известно. Мобильный телефон у Луизы оказался отключен. Родные обратились в полицию.
Известно, что пропавшая женщина недавно развелась с мужем, который также не знает ничего о ее местонахождении.
Если кто-то располагает сведениями о местонахождении Луизы Аралбаевой, его просят позвонить по телефону: 8 917 411 89 24 (Регина).
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