В Башкирии после развода с мужем пропала молодая женщина

В Башкирии пропала без вести 32-летняя Луиза Аралбаева. Об этом сообщили в соцсетях волонтеры.

Женщина проживает в Ишимбайском районе. Она ушла из дома в деревне Новоаптиково 22 апреля, и больше ничего о ней не было известно. Мобильный телефон у Луизы оказался отключен. Родные обратились в полицию.

Известно, что пропавшая женщина недавно развелась с мужем, который также не знает ничего о ее местонахождении.