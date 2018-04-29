Уфимец обнаружил ошибку в выступлении главы Башкирии

В редакцию Медиакорсети обратился читатель, который сообщил, что он выявил несостыковку между данными, приведенными в выступлении главы Башкирии Рустэма Хамитова в ходе недавнего совещания на тему проверки торговых центров после ЧП в Кемерово, и цифрами из официальных данных на сайте Госкомитета по торговле и защите прав потребителей РБ.

Напомним, на совещании прозвучал тезис о том, что в Башкирии торговых площадей на одного человека гораздо больше, чем жилья.

- На территории Башкортостана действуют почти 26 тысяч торговых объектов общей площадью 109 млн кв. м. Для примера скажу, что весь жилой фонд республики чуть меньше. Если разделить 109 млн кв. м на 4 млн человек, проживающих в республике, получится 25 кв. м торгово-развлекательных площадей на одного человека. Колоссальная цифра! Жилья на душу населения у нас меньше, - сказал в выступлении Рустэм Хамитов.

При этом наш скрупулезный читатель из Уфы, который попросил не называть его имя, нашел соответствующую информацию на сайте Госкомитета по торговле и защите прав потребителей, где приведены совсем иные данные.

- В данных Госкомитета за 2016 год говорится, что на 1000 жителей в Башкирии приходится 760 кв. метров торговых помещений, это значит, что на одного жителя республики приходится 0,76 кв. метра. Если эту цифру умножить на четыре миллиона жителей республики, то получится общая площадь торговых помещений в размере 3 040 000 кв. метров. Это далеко не 109 млн кв. метров, о которых говорил Рустэм Закиевич, - отметил наш читатель. – Я полагаю, что произошла путаница в цифрах либо расчетах. Странно, что никто не обратил внимания на эту важную деталь.