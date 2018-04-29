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Полигон для мусора в Башкирии: суд все же признал итоги публичных слушаний
Сюжеты:
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nfnee

Полигон для мусора в Башкирии: суд все же признал итоги публичных слушаний

Сегодня, 13:59ОбществоНика Зоева
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