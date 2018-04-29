Полигон для мусора в Башкирии: суд все же признал итоги публичных слушаний

В Уфимском районном суде РБ состоялось окончательное заседание по иску Игоря Алексеева о многочисленных нарушениях процедуры проведения общественных слушаний по полигону в Черкассах к администрации Уфимского района.

Суд отказал Игорю Алексееву в просьбе признать постановление о проведении слушаний и протокол общественных слушаний незаконными, а сами слушания, которые проводила администрация Уфимского района несостоявщимися. Общественник считает, что суд проигнорировал многочисленные нарушения законодательства несмотря на приведённые доказательства и намерен обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

С точки зрения Игоря Алексеева, слушания 2 сентября 2017 года по заявленной теме оценки воздействия на окружающую среду так и не состоялись, а были проведены слушания по рассмотрению проектной документации «Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов (реконструкция)». По его мнению, это подтверждается составленным и подписанным членами комиссии Протоколом общественных слушаний по рассмотрению проекта «Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов (реконструкция)».

- Это означает, что проект уже выполнен без учета потенциально возможных замечаний, рекомендаций общественности и является грубым нарушением принципов гласности, - утверждает истец.

Алексеев назвал несколько нарушений, которые были озвучены в ходе процесса:

- несоответствие темы фактически проведенным слушаниям решению о их назначении, коим является постановление администрации;

- нарушение порядка ведения самого протокола в части подписания;

- нарушение 15-ти дневного срока опубликования протокола общественных слушаний;

- нарушение правил публикации протокола - публикация на сайте администрации Уфимского района была без подписей самого Алексеева, как представителя общественности, и других участников слушаний;

- нарушение срока обязательных публикаций о проведении общественных слушаний в СМИ (газета «Уфимские нивы» №59 подписана в печать 24.07.2017, а решение о назначении общественных слушаний подписано 26.07.2017, то же самое в газете «Республика Башкортостан №85 от 25.07.2017 и Всероссийской газете «Транспорт России» №30 от 24.07.2017.

Алексеев особо отмечает факт нахождения полигона в водоохранной зоне, поскольку нахождение такого рода объектов в водоохранной зоне строго запрещено законодательством Российской Федерации, а также акцентирует внимание на санитарно-защитную зону, которая по проекту должна составлять 1200 метров, однако по факту садовые товарищества находятся в 70 и 800 метров от полигона.

Блогер и журналист Николай Бажин был привлечен в качестве свидетеля в данном судебном процессе, он говорит, что в протоколе общественных слушаний были отражены не все мнения жителей, которые были на самом деле. Николай Бажин:

- Я был на этих слушаниях и снимал лично на камеру многих людей, но их высказывания не были отражены, – отметил Николай Бажин.

Напомним, что на прошлой неделе в прямом эфире ГТРК состоялся разговор с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым, в ходе которого он прокомментировал ситуацию со свалкой в Черкассах. С его слов, она находится в городской черте и уже поэтому незаконна.

Кроме самого полигона, сады в его санитарно-защитной зоне тоже незаконны - согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. -14 "Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - не допускается размещение садовых товариществ в санитарно-защитной зоне полигонов. При этом территориально указанные участки относятся к городу Уфа.

Местный житель Иван Михайлович Алексеев рассказал, что на данный момент 84 участка приватизировано и даже есть прописанные жильцы, но с 2015 года приватизация остановлена на неопределенный срок. Сады выдавались с 1957 года, а полигон начал строиться с 1969 года - люди потеряли не только возможность что-то выращивать на своей земле, но и возможность возместить стоимость построек.

Напомним, что 26 октября 2017 года на встрече с жителями Черкассинского сельсовета мэр Уфы Ирек Ялалов обещал закрыть проект реконструкции полигона.

- Территория свалки предлагается к закрытию после строительства объектов по утилизации и сортировке отходов, - такая запись есть и в пункте 3.2.3 действующего генерального плана сельского поселения Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденного Решением Совета сельского поселения Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район № 49 от 25 марта 2016 г.

Однако проект реконструкции полигона уже подан на государственную экологическую экспертизу. По данным сайта Росприроднадзора, принята оплата и комплект документов.

До сих пор администрация не определила альтернативную площадку для утилизации отходов со всей Уфы, что может привести к экологической катастрофе.

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