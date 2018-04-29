Неделя в Башкирии: Кубок ЖХЛ, Газизов, «Сообщество», Филиппов и полиграф

Медиакорсеть напоминает самые важные события и интересные материалы за прошедшую неделю.

В начале недели ХК «Агидель» завоевала Кубок Женской хоккейной лиги. А в футбольном клубе «Уфа» стартовали курсы для спортивных менеджеров, на которых гендиректор уфимского клуба заявил, что будет создан фарм-клуб «Уфа-2». Позже мы опубликовали другие самые важные и яркие высказывания Шамиля Газизова.

В понедельник, 23 апреля, мы решили рассказать о том, как уберечься от укусов клещей. Дело в том, что в республике начинается сезон клещей, а в животном мире именно клещ признан самым опасным для человека.

В этот же день мы рассказали о прошлом Азата Исмагилова, кандидата на пост заместителя главы администрации Кушнаренковского района Башкирии. Почитайте этот материал, будет интересно.

Во вторник, 24 апреля, в Уфе стартовал форум «Сообщество» под эгидой Общественной палаты России. Интересным было выступление Игоря Шпектора об аварийном жилье.

В среду стало известно, что бывшему вице-мэру Уфы Филиппову все-таки предъявили новое обвинение. А по первому обвинению суд вынес ему приговор.

Форум «Сообщество» продолжил свою работу, мы рассказали об итогах первого дня.

В Уфе в этот день прошли два круглых стола: один – о причинах ЧП в Стерлитамаке, второй – о проблемах с обеспечением бесплатных лекарств в регионе.

В пятницу мы рассказали о деревне в Башкирии, где снимался сериал «Вечный зов». Стало известно, что на бывшего руководителя ДОССАФ в Башкирии было заведено уголовное дело. Медиакорсеть связалась с обвиняемым в злоупотреблении полномочиями Сергеем Минигуловым.