Известный врач-миротворец из Уфы раскритиковала «закон Димы Яковлева»

Врач Виктория Валикова, которая занимается строительством клиники в Южной Америке, довольно резко высказалась по поводу «закона Димы Яковлева», который ограничил права иностранных граждан при усыновлении детей из России. Об этом Виктория написала на своей странице в соцсети. Она призналась, что состоит в романтических отношениях с гражданином США по имени Эндрю, и это обстоятельство помешает ей в случае чего усыновить ребенка из России.

- Скажите: что может быть проще – усыновите из Гватемалы, страны, где вы сейчас живете и где познакомились. Все бы ничего, но Гватемала тоже не разрешает усыновлять за рубеж с 2008 года. Сегодня вернулась из Гондураса – обедали с семьей, которая 5 (!) лет не может усыновить детей, которых опекает. Смотрю сайты агентств по усыновлению – в среднем «операция» встает в $50 000 за процедуру усыновления – дорожные расходы, юрист, школа родителей, медицинские справки и бюрократия, бюрократия, бюрократия… Я отлично понимаю, что чтобы усыновлять нужно быть человеком не бедным (хотя очень спорно), но 50К - это вообще как? Это кем надо быть-то? И ладно одного, а если четверых? – сообщила Виктория.

При этом она не стала отрицать, что у «закона Димы Яковлева» есть свой резон. - Я отлично осознаю: да, чтобы защитить малышей от людей, которые не должны иметь детей, нужны какие-то анкеты-бумажки и да, наверно процесс оформления сколько-то должен стоить, но я реально не могу понять, как в мире, где 210 млн сирот, из них 54 тысячи живут в РФ я не могу усыновить ребенка. Большую часть своей сознательной профессиональной жизни я посвятила тому, что представляла свою страну за рубежом, помогая больным и немощным. И в итоге получается, что я не могу усыновить детей, потому что: а)бедная; б)люблю врага народа; в)законы стран третьего мира об усыновлении направлены на то, чтобы подороже продать детей, а не найти им семью. Так и живем, - заключила Виктория.