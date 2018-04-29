Главный редактор «Республики Башкортостан» объявила о своем уходе с работы

После майских праздников намерена покинуть свою должность главный редактор газеты «Республика Башкортостан» Эльза Хорева, которая возглавляла его с 2011 года.

Эльза Рахимьяновна возглавила издание до реорганизации печатных государственных СМИ Башкирии, после которого их объединили в холдинг. Непосредственно перед созданием нового холдинга «Республика Башкортостан» предполагалось, что именно коллектив газеты «Республика Башкортостан», как главное правительственное издание, будет курировать деятельность государственных печатных изданий с периферии. Однако неожиданно для всех на правительственном уровне было принято иное решение, и появился новый чиновничий аппарат, который стал руководить деятельностью всех печатных СМИ, включая и газет «Республика Башкортостан».

Как сообщил «Коммерсант-Башкортостан» со ссылкой на представителей холдинга, Эльза Хорева сегодня уже простилась с коллективом, сообщив, что уходит в отпуск с последующим увольнением. Она сообщила, что уходит, так как «устала» и больше не видит себя в издании.

После сегодняшнего события практически все в редакции «Республики Башкортостан» пребывают в подавленном настроении.

Временно исполняющим обязанности редактора «Республики Башкортостан» назначена Рита Некрасова, как заместитель Эльзы Хоревой.

Напомним, в конце прошлого и начале этого года сотрудники ИД «Республика Башкортостан» обращались с письмами к главе республики Рустэму Хамитову и прокурору Андрею Назарову, в которых указывали на ухудшение финансового положения госСМИ, необоснованного снижения зарплат сотрудников, а также на факты запрещенной законодательством госцензуры.

Как сообщили в Агентстве по печати и СМИ республики, новый руководитель издания должен быть определен по конкурсу в ближайшее время.

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