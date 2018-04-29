Глава Башкирии велел найти деньги на ремонт школы на родине «Вечного зова»

От имени всех жителей села Ольга Москвина передала главе республики просьб обратить внимание на аварийное состояние школы в селе Тастуба. Напомним, мы рассказывали о плачевной ситуации в ней недавно.

Учебное заведение здесь было построено в 1970-е годы силами колхоза «Искра». Сегодня в нём обучаются порядка 150 детей. При этом боковое крыло, изначально возведенное с нарушениями, уже почти пять лет является аварийным. В связи с этим в школе не функционируют библиотека, спортзал, столовая, актовый зал и несколько учебных кабинетов.

Принято решение о проведении реконструкции школы, в период которой учащиеся будут распределены по учебным заведениям близлежащих населённых пунктов. Однако пока даже не подготовлена проектно-сметная документация, поскольку требуется финансирование этих работ из республиканского бюджета.

Рустэм Хамитов поручил правительству РБ и главе Дуванского района Фаилю Мухамадееву в кратчайшие сроки принять меры по финансированию реконструкции школы.

Жительница села Аскино Ярия Ялалтдинова также обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в ремонте районного дома культуры.

В двухэтажном здании, построенном в начале 1980-х годов, сегодня расположены библиотека, районный отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Аскинский историко-краеведческий музей, зрительный зал на 548 мест. Дом культуры обслуживает более 15 тысяч человек, проживающих в 75 населённых пунктах района. Вместе с тем капитальный ремонт здесь ни разу не проводился.

Вся необходимая для ремонта проектно-сметная документация подготовлена. Рустэм Хамитов поручил правительству республики обеспечить необходимое финансирование, чтобы начать ремонт.

В ходе беседы Ярия Ялалтдинова также затронула вопрос газификации района, которая составляет всего 32 процента. Главе района Флариту Усманову было поручено подготовить варианты решения этой проблемы.

Руководитель регионального отделения Федерации зимнего плавания России Александр Пенкин попросил помочь с организацией в Башкирии Кубка России по зимнему плаванию в феврале 2019 года. Кроме того, существуют вопросы, связанные с размещением регионального отделения Федерации, которое в настоящее время располагается в ДК железнодорожников.

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