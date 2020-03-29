Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» стартовал в Москве

Миссия конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады. Его старт транслируется в онлайн-режиме. Подробности сообщили «Новые Известия».

Перемены начинаются со школы. «Большая перемена» — это Конкурс, ориентированный на учеников 8-10 классов, который дает возможность каждому ребёнку проявить себя и быть услышанным: конкурсные испытания учитывают индивидуальность школьника, его уникальные таланты и личные интересы, сообщает rospatriotcentr.ru.

Миссия Конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады, открыть каждому участнику двери в будущее.

Победители Конкурса получат гарантированную оплату обучения в вузе, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, путевки в Артек, а также возможность отправиться в «Путешествие мечты» по стране. Топ-20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В период, когда предпочтение отдается дистанционным форматам обучения, «Большая перемена» станет площадкой, на которой школьники смогут получать образовательный контент по широкому кругу тематических направлений. В рамках Конкурса школьники смогут пройти тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить рекомендации ведущих экспертов — представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.

На определенном этапе Конкурса к школьникам смогут также присоединиться их любимые учителя и команды единомышленников.

«Большая перемена» — это не только конкурсные испытания, Конкурс сопровождается одним из самых масштабных сообществ «ВКонтакте» с одноименным названием, где при участии блогеров, звёзд, спортсменов и ученых еженедельно будут проводиться интересные события, челленджи, мастер-классы и марафоны.

Организаторы Конкурса: АНО «Россия — страна возможностей, проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Официальный партнёр Конкурса — Mail.ru Group («ВКонтакте»).

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Конкурса БольшаяПеремена.дети, заявки принимаются с 28 марта по 22 июня 2020 года включительно.

В финале Конкурса, который состоится в октябре 2020 года, пройдет кейс-чемпионат, участие в нем примут 1200 учеников вместе со своими учителями.

В презентации, посвященной запуску Всероссийского конкурса «Большая перемена», примут участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; министр Просвещения Сергей Кравцов; генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров; генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев; журналист, телеведущая, общественный деятель Яна Чурикова, ректоры вузов и руководители крупнейших детских проектов.

«У нас с сегодняшнего дня стартует новый большой проект на пять месяцев, финал будет подводиться в октябре этого года: „Большая перемена“. Что это такое? Это два больших конкурса [для школьников]. Самый большой и серьезный конкурс — это десятиклассники всей нашей страны, 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны», — сказал Кириенко.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОСТУПНА В СООБЩЕСТВЕ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» ВКОНТАКТЕ https://vk.com/bpcontest

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: «Точка рождения инноваций» МИСиС, Ленинский проспект, д. 6/7

ВРЕМЯ НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ: 13:00

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Ольга Кузнецова +7 962 989-83-37