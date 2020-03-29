В Уфе полиция обнаружила интим-салон, активно оказывающий услуги в условиях карантина

Сегодня, 29 марта, новостной канал Mash опубликовал видеоролик, снятый во время проверки в салоне интимных услуг, который оказывал услуги во время карантина, установленного из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Действующий салон "Клеопатра" обнаружили общественники, обратив внимание на объявление. Они договорились о встрече и явились к жрицам любви вместе со стражами порядка.

Поначалу находившиеся там девушки попытались убедить полицию, что они вовсе не работают, а проводят генеральную уборку. Однако найденный график, в котором было расписано время встреч проституток с клиентами на ближайшие дни, не оставил сомнений в том, что они лгут.

В итоге три девицы были задержаны на 48 часов, а также они должны будут заплатить штраф в размере 1500 рублей.