В Уфе накажут родителей 11 подростков, задержанных на «антикарантинной вечеринке»

Сегодня, 29 марта, стало известно, какие санкции будут приняты в отношении подростков, задержанных накануне на так называемой «антикарантинной вечеринке» в ночном клубе Room, расположенном в столичном Гостином дворе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ

По данным полиции, в мероприятии принимало более 50 человек, хотя сотрудники клуба пытались убедить проверяющих, что их гораздо меньше.

В Кировский райотдел полиции были доставлены 11 подростков, обнаруженных в числе гостей скандальной вечеринки. В отношении их родителей полицейские составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.