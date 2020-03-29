В Уфе начали переоборудовать поливомоечную технику для дезинфекции улиц

Накануне, 28 марта, в Уфе началась дезинфекция улиц. Подробности сообщили в администрации города.

Для дезинфекции пришлось переоборудовать поливомоечную технику. Вчера восемь машин промывали улицы и тротуары. Работники коммунальных служб ежедневно обрабатывают дезинфицирующим раствором остановочные павильоны, подземные и наземные переходы, игровые и спортивные площадки, а также парковые зоны. Работы должны проводиться круглосуточно.

Управляющие компании должны также обрабатывать подъезды, перила лестниц, двери, дверные ручки, кнопки вызова лифтов, оборудования на детских площадках на придомовых территориях. Однако, как сообщают в соцсетях уфимцы, не везде управляющие компании пока проявили подобное усердие.