В Уфе изолировали врачей после операции пациентке с подозрением на коронавирус

Накануне, 28 марта, стало известно, что группа сотрудников Республиканского кардиодиспансера сейчас оказалась в режиме самоизоляции после выполненной операции на сердце. Подробности сообщил портал «Собкор02» со ссылкой на источник в минздраве.

По уточненным данным, в кардиодиспансере медицинская бригада сделал операцию на сердце женщине, которая контактировала с зараженным коронавирусом человеком. Сообщается также, что медики знали об опасном контакте пациентки и тем не менее решили ее оперировать.

Операция прошла успешно. Сейчас все жду результатов анализов пациентки на коронавирус. Если выяснится, что она не является носителем вируса, оперировавшие ее медики прекратят самоизоляцию и вернутся к работе.

Операционная, где была проведена данная операция, также была тщательно продезинфицирована.