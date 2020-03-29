В мэрии Уфы конкретизировали, кому не рекомендуется покидать дом на следующей неделе
29 марта, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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Обращение столичной администрации опубликовано на сайте.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Администрация Уфы опубликовала обращение, в котором попросила горожан не выходить из дома без сильной необходимости в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, в соответствии с дополнительными мерами по снижению риска, утвержденными главой региона Радием Хабировым, прописан режим самоизоляции на дому гражданам старше 65 лет, которые наиболее тяжело переносят опасное заболевание, как показывает печальный опыт зарубежных стран.
Соблюдать домашний режим также рекомендуется людям, имеющим хронические заболевания легочной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы и слабый иммунитет.
За консультациями можно обратиться в круглосуточный колл-центр по телефону: 8-800-250-56-04.
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