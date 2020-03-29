В Башкирии выплата социальных пособий будет автоматически продлена на полгода

Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова пояснила, как будут обстоять дела с выплатой пособий тем, кто по правилам должен был в марте подтвердить свое право на них, но не успел этого сделать в связи с пандемией коронавируса.

- Мы знаем, что 35 тысяч человек в марте, должны были подтвердит свое право на получение социальных пособий в марте. В связи со сложившейся ситуацией это будет сделано дистанционно, выплата пособий продлится на полгода автоматически, - уточнила Ленара Иванова.

По ее словам, это не касается, разумеется, случаев, когда, например, у детей истекает право на получение пособий в связи с достижением совершеннолетия, и т.д.