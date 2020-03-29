В Башкирии выплата социальных пособий будет автоматически продлена на полгода
Об этом сообщили на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова пояснила, как будут обстоять дела с выплатой пособий тем, кто по правилам должен был в марте подтвердить свое право на них, но не успел этого сделать в связи с пандемией коронавируса.
- Мы знаем, что 35 тысяч человек в марте, должны были подтвердит свое право на получение социальных пособий в марте. В связи со сложившейся ситуацией это будет сделано дистанционно, выплата пособий продлится на полгода автоматически, - уточнила Ленара Иванова.
По ее словам, это не касается, разумеется, случаев, когда, например, у детей истекает право на получение пособий в связи с достижением совершеннолетия, и т.д.
Напомним, следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса. Социальные учреждения в течении нее работать не будут.