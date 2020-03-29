В Башкирии пытались взять штурмом центр занятости, требуя оформить пособия
Об этом сообщили на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова сообщила о недавнем случае в Уфе, когда местные жители пытались практически взять штурмом один и столичных центров занятости.
- Хочу уточнить, что пособия по безработице в республике получают не все, - пояснила Ленара Иванова. - Напомню процедуру: безработными люди признаются чрез десять дней после подачи заявления. Размер пособия зависит от разных факторов. Прежде всего, важно, чтобы человек до потери работы и обращения в центр занятости отработал 26 недель на официально оформленном месте работы.
По словам Ленары Ивановой, пособие по безработице практически никто не получает, в первые три месяца безработные, вставшие на учет в центры занятости, получают 75% от размера пособия, составляющего 14 тысяч рублей, а в следующие три месяца - 50%. Потом выплата пособия прекращается. Предполагается, что за эти полгода человек должен найти новую работу.
В течение следующей недели центры занятости точно не будут вести прием граждан, так что "штурмовать" их нет смысла.