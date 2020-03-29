В Башкирии пытались взять штурмом центр занятости, требуя оформить пособия

Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова сообщила о недавнем случае в Уфе, когда местные жители пытались практически взять штурмом один и столичных центров занятости.

- Хочу уточнить, что пособия по безработице в республике получают не все, - пояснила Ленара Иванова. - Напомню процедуру: безработными люди признаются чрез десять дней после подачи заявления. Размер пособия зависит от разных факторов. Прежде всего, важно, чтобы человек до потери работы и обращения в центр занятости отработал 26 недель на официально оформленном месте работы.

По словам Ленары Ивановой, пособие по безработице практически никто не получает, в первые три месяца безработные, вставшие на учет в центры занятости, получают 75% от размера пособия, составляющего 14 тысяч рублей, а в следующие три месяца - 50%. Потом выплата пособия прекращается. Предполагается, что за эти полгода человек должен найти новую работу.