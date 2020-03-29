В Башкирии на улице нашли пожилую женщину, которая ничего о себе не помнит
29 марта, 17:03ОбществоТатьяна МайороваФото: Черно-белый список Салават/ vk.com
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Информацию о найденной опубликовали в социальных сетях.
В группе «Черно-белый список Салават» в соцсети ВКонтакте опубликована тревожная информация с просьбой помочь установить личность найденной пожилой женщины.
«Потерялась бабушка. Медперсонал оставили в полиции на Гафури, 46. Не помни своих данных. Помогите найти родственников. Не будьте равнодушными!» — говорится в сообщении, которое разместила Регина Асфандиярова.
По ситуации на сегодня на объявление пока никто не откликнулся, многие пользователи сделали перепост.
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