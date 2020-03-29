Стали известны подробности о пятом жителе Башкирии, зараженном коронавирусом

Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике, сообщили более уточненную информацию о пятом пациенте, который выявлен сегодня.

По данным минздрава, это студент, который проходил обучение во Франции с 1 сентября прошлого года. Молодой человек прибыл в Россию из Франции 14 марта, а 15 марта прилетел в Уфу. Номер рейса уточняется. Студент находился в самоизоляции, но сегодня он госпитализирован в больницу, поскольку подтвердился факт его заражения.

Напомним, по свежим данным, сейчас в республике выявлены пять случаев подтвержденного заражения коронавирусной инфекцией, это двое мужчин, две женщины и ребенок. Еще 97 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.