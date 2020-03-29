СМИ: в России разработан способ лечения коронавирусной инфекции

Сегодня, 29 марта, стало известно, что российские ученые достигли определенных успехов в выработке стратегии лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили сразу несколько СМИ.

По уточненным данным, речь идет о разработках сотрудников НПЦ «Фармзащита», действующего при Федеральном медико-биологическом агентств. Специалисты научного центра считают, что справиться с коронавирусом COVID 2019 можно при использовании противомалярийного лекарства «Мефлохин».

Пока не уточняется, проводились ли уже испытания данной разработки.

За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксировано четыре летальных случая. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.