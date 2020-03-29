Погода в Башкирии: идеально подходит для прогулок по балкону
29 марта, 09:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Башгидромет сообщил прогноз на ближайшие дни.
Сегодня, 29 марта, по Башкирии и в Уфе в полную силу заявит о себе пришедши из Сибири антициклон, следствием которого стала теплая погода.
В течение дня ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, умеренный.
Температура воздуха утром от -5 до +1. Днем воздух прогреется до +5…+12.
В следующие дни характер погоды не изменится.
Не следует забывать о рекомендациях властей соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы новой коронавирусной инфекции.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей