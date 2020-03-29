«Пир во время чумы»: власти Башкирии все же не советуют населению ездить на шашлыки

Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, его участники прокомментировали вопросы о том, что многие жители республики вместо того, чтобы проводить время дома с семьями и свести к минимуму опасность заражения коронавирусом, поспешили выехать на шашлыки. Немало таких компаний было замечено в парке Лесоводов в Уфе, а также похожие сигналы поступили в оперативный штаб из Сибая и Нефткамска.

Стоит отметить, что поначалу мнения участников брифинга по этому вопросу разделились.

Так, министр здравоохранения республики Максим Забелин отметил, что он не видит препятствий для таких поездок на шашлыки с медицинской точки зрения.

Начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елена Прочаковская отметила, что таким образом глава минздрава сейчас оказал медвежью услугу администрации Уфы, которая старается пресекать подобные «поездки на природу», воспринимая их как «пир во время чумы».

Но тут ей на помощь пришел представитель регионального управления Роспотребнадзора Олег Мавлютов, заявивший, что в условиях ограничения активных передвижений населения для защиты от коронавируса от подобных коллективных поездок на шашлыки лучше отказаться.